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Ekonomi

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı

"Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmektedir"

30 Kasım 2017 14:01

Merkez Bankası'nın kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nda, "Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma kârlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

Raporda, küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, "2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmüştür. Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur" denildi.

İktisadi faaliyetteki canlanma, güçlü TL kredi büyümesi ve tahsilatlardaki olumlu seyir sonucunda sektörün aktif kalitesindeki sağlıklı görünümün korunduğu belirtilerek, "Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmektedir. Kârlılık gelişimi sektörün öz kaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemektedir" ifadesine yer verildi.

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