Merkez Bankası: FAST sisteminin işlem limiti 4 Ağustos'tan itibaren 2 bin TL olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anlık ödeme sistemi Fonlarının Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde üst limit sınırının artırılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada "FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir." dendi.

Böylece artık FAST işlemlerinde limit sınırı 4 Ağustos'tan itibaren 2 bin TL'ye çıkmış oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, ilerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bankaların yanı sıra 6493 sayılı kanun kapsamındaki ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemelerin hayata geçirildiği, katılım taleplerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmalarının mümkün olacağı ifade edildi.