Merkez Bankası FAST sisteminde üst limiti yükseltti

Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir. Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır. Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir." ifadesi kullanıldı.