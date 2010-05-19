Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

T24- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı Mayıs ayı toplantısında gecelik borçlanma faizinin yüzde 6.5 ile sabit tutulmasına karar verdi. Böylece Merkez Bankası'nın, 6 aydır faizlerde değişikliğe gitmediği görüldü.



Para Politikası Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen Mayıs ayı toplantısına Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, üyeler Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı. İbrahim Turhan görevli olduğu için toplantıya katılmadı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Kurulun, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği açıklandı. Buna göre, gecelik borçlanma faiz oranları yüzde 6.5, borç verme faiz oranı ise yüzde 9 olarak sürdürülecek. Bu arada Merkez Bankası, teknik faiz ayarlamasına gidilerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 7 olarak belirlenmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2.5, borç verme faiz oranı ise yüzde 12 olarak devam edecek. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.





Faizler altı aydır sabit tutuluyor



Kurul, altı aydır faiz oranlarını sabit tutarak, değişikliğe gitmedi. Kurul'un Kasım'da 0.25 puanlık indirimiyle birlikte, 13 ayda gecelik borçlanma faiz oranındaki toplam indirimi 10.25 puana ulaşmıştı. Kurul, geçen yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 0.5'er puanlık artırımlarla gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16.75'e yükseltmiş, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında faizi bu düzeyde tutarken, Kasım ayından itibaren indirimlere başlamıştı. Kasım ayında 0.5 puan, Aralık'ta 1.25 puan ve bu yılın Ocak ayında 2 puan, Şubat'ta 1.5 puan, Mart'ta 1 puan, Nisan'da ise 0.75, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de 0.5, Ekim'de 0.5 puan, Kasım'da 0.25 puan düşürülen gecelik faiz yüzde 6.5'e inmişti. Kurul, Aralık ayında 13 aylık aradan sonra ilk kez faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş, faiz oranı yüzde 6.5 seviyesini korumuştu. Kurul, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.





Teknik faiz ayarlaması sürecinin ilk adımına geçildi





Merkez Bankası son açıklamasında, piyasadaki likidite koşullarının öngörüldüğü şekilde geliştiğini belirterek, 14 Nisan 2010 tarihinde açıklanan "Para Politikası Çıkış Stratejisi" kapsamında teknik faiz ayarlaması sürecinin ilk adımının atılması için gerekli koşulların oluştuğu değerlendirmesinde bulundu. Hali hazırda bir hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranlarının yüzde 7 civarında dalgalandığını dikkate alındığını kaydeden Kurul, söz konusu dalgalanmayı önlemek amacıyla ihalelerin sabit faiz oranından miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilmeye başlanmasına karar verdiği bildirildi.



Açıklamaya göre Kurul bu doğrultuda, çıkış stratejisinde belirtildiği gibi, para politikası açısından bundan böyle politika faiz oranı niteliği kazanacak olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı gecelik işlemler için ilan edilen borçlanma faiz oranının 50 baz puan üzerinde, yüzde 7 olarak belirledi. Kurul, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler nedeniyle politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini teyid etti. Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği beirtildi.



Mayıs'ta işlenmiş gıda fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlenebilir



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, iç talebin istikrarlı bir artış eğilimi sergilerken, yakın dönem gelişmelerinin dış talebe ilişkin belirsizliklerin uzunca bir müddet önemini koruyacağına işaret ettiğini vurguladı. Bu çerçevede, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı tahmininde bulunurken, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğunu kaydetti. Kurul, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin hedefin altında seyretmeye devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca, Mayıs ayında işlenmemiş gıda fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlenebileceğine dikkat çekildi. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerinin halen orta vadeli hedeflerin üzerinde seyretmesi nedeniyle fiyatlama davranışlarının yakından takip edildiği ifade edildi.