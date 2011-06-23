Merkez Bankası Faizleri Değiştirmedi

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 1,50, borç vermede yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Erdem Başçı başkanlığında toplandı.



Bankadan, toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.



Banka böylece, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 6,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 1,50'de, borç verme faiz oranını yüzde 9'da ve açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını da yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda 16.00-17.00 saatleri arası gecelik vadede yüzde 0 olarak uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ve yüzde 12 olarak uygulanan borç verme faiz oranı da değiştirilmedi.



Açıklamada, son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan verilerin Enflasyon Raporu'nda sunulan çerçeveyi teyid ettiği, özel tüketim ve yatırım talebinin ılımlı bir seyir izlediği, dış talebin ise zayıf görünümünü koruduğu ifade edildi.



İstihdam koşullarındaki iyileşme devam ederken işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelerine döndüğü, bununla birlikte, güçlü verimlilik artışlarının da katkısıyla birim işgücü maliyetlerinin azaldığı, zayıf dış talebin etkisiyle imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının düşük düzeylerini koruduğu, ancak ithalat fiyatlarındaki birikimli artışların gecikmeli yansımalarına ve baz etkisine bağlı olarak kısa vadede temel (çekirdek) enflasyon göstergelerindeki sınırlı yükselişin süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Kurul'un, Mayıs ayında sıçrama gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının Haziran ayında belirgin bir düşüş göstereceğini ve bu düzeltmeyle yıllık enflasyonun, Enflasyon Raporu'nda öngörülen seviyelere döneceğini not ettiği bildirildi.





BDDK'NIN ALDIĞI ÖNLEMLER



Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tüketici kredilerine yönelik olarak aldığı önlemlerin iç ve dış talebin dengelenmesine katkıda bulunacağı belirtilerek, Kurul'un, uygulanan politikalar sayesinde yılın son çeyreğinden itibaren cari dengede iyileşmenin gözlenmeye başlayacağını teyit ettiği kaydedildi.



Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul'un, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı ve son dönemde küresel ekonomideki artan belirsizlikleri de göz önüne alarak politika duruşunu koruduğu ifade edilerek, ''Sonuç olarak Kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından, mevcut politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını belirtmiştir'' denildi.



Açıklamada, ayrıca açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacak.



Merkez Bankası'nın 2010 yılından bu yana uyguladığı kısa vadeli faiz oranları şöyle:

. Borçlanma Borç Verme

. Faiz Faiz

. Oranı Oranı

Tarih (Yüzde) (Yüzde)

2010

14 Ocak 6,50 9,00

16 Şubat 6,50 9,00

18 Mart 6,50 9,00

13 Nisan 6,50 9,00

18 Mayıs 6,50 9,00

17 Haziran 6,50 9,00

15 Temmuz 6,50 9,00

19 Ağustos 6,50 9,00

16 Eylül 6,25 8,75

14 Ekim 5,75 8,75

11 Kasım 1,75 8,75

16 Aralık 1,50 9,00

2011

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20 Ocak 1,50 9,00

15 Şubat 1,50 9,00

23 Mart 1,50 9,00

21 Nisan 1,50 9,00

25 Mayıs 1,50 9,00

23 Haziran 1,50 9,00

