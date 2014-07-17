Merkez Bankası faizi yarım puan aşağı çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gösterge faiz oranı olarak belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası son 3 ayda üçüncü indirimini yaparak gösterge faizi toplam 1,75 puan indirmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 8'den yüzde 7,50'ye indirdi. Yani Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandında değişiklik yapmazken, alt bandı yarım puan indirdi.

Gıda fiyatları uyarısı

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği kaydedilen Merkez Bankası duyurusunda, bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinin ılımlı bir eğilim sergilediği belirtildi.

İhracatın ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yaptığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir.Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalmaktadır. Son dönemde enflasyonun düşüş hızını sınırlayan temel faktör gıda fiyatlarındaki yüksek seyir olmuştur.

Karar öncesi 2,1290TL'ye kadar yükselen dolar, karar sonrası gerileyerek 2.12 TL seviyelerine kadar indi. Dolar halen 2.1230 TL seviyesinde seyrediyor.

Dolar 2.39 TL’ye çıkmıştı

Merkez Bankası 28 Ocak tarihinde dolar kurunun 2.39 TL’ye çıkması üzerine olağanüstü toplantı kararı alarak gösterge faizi yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarmıştı. Merkez Bankası’nın bu hamlesiyle dolar o gün 2,20 TL civarına, 1 ay içerisinde de 2.10 TL seviyelerine gerilemişti.

Bu gerilemenin ardından Özellikle Başbakan Erdoğan ve hükümet üyeleri Merkez Bankası’nın faiz indirmesi için peş peşe açıklamalar yapmıştı.

Hükümetin sert eleştirilerinin ardından Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı açıklamalarda, bankanın ölçülü faiz indirimi yapacağını açıklamıştı.

22 Mayısta Merkez Bankası yüzde 10 olan gösterge faizi yarım puan indirerek 9,5’e düşürmüştü.

24 Haziran ise Başbakan Erdoğan’ın sert faiz indirimi beklentisine rağmen, Merkez Bankası politika faizini 0,75 puan indirerek, yüzde 8,75’e çekmişti.

Eleştiriler sürmüştü

Ancak bu indirimlere rağmen, Başkan Erdoğan ve hükümet üyeleri Merkez Bankası yönetimini eleştirmeye devam ettiler. Başbakan Erdoğan, faizlerin yüksek olmasını bedelini Merkez Bankası’nın değil, hükümetin ödeyeceğini, bu halkın hükümete hesap soracağını açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, ‘Askeri vesayet bitti, sıra Merkez Bankası’na geldi’ açıklaması yapmıştı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise, Merkez Bankası’nın faizleri sert indirmesi gerektiğini, faizlerin inmesiyle enflasyonun da düşeceğini savunarak, bu faiz oranlarının tefeci faiz oranı olduğunu açıklamıştı.