Merkez Bankası faizi sabit tuttu, dolar uçuşa geçti!

Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Merkez, politika faizi olarak bilinen 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'de tuttu. Fed'in faiz artırımı sonrası gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası 2.91 olan dolar 2.94'e yükseldi.

Foreks anketinde analistlerin yüzde 67'si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun haftalık repo faizinde artırım kararı alınacağını öngörmüştü.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 10,75, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25 olarak bırakıldı.