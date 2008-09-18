Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını beklendiği gibi yüzde 16.75’te tuttu. MB, küresel belirsizliklerin artarak devam etmesinin temkinli olmayı gerektirdiğini belirtti.



Merkez Bankası, küresel piyasalarda krizin sürdüğü bir ortamda faiz değişikliğine gitmedi. Yılın dokuzuncu toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16.75, borç verme faiz oranını da yüzde 20.25 düzeyindu tuttu.



İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret edilen Para Politikası Kurulu açıklamasında şöyle denildi:



“Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunlar iç ve dış talebi sınırlamaya devam edecektir. Bunun yanında, gıda fiyatlarındaki olumlu görünüm ve petrol fiyatlarında gözlenen keskin düşüş enflasyonu olumlu etkileyecektir. Bu çerçevede, enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam edeceği öngörülmektedir.



Kurul, petrol ve gıda fiyatlarının Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki iyimser senaryoya yakın seyrettiği ve kısa vadeli faizlerin mevcut seviyesinin enflasyondaki düşüşü desteklediği değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu doğrultuda, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki olumlu görünümün devam etmesi halinde ölçülü bir faiz indirimi gündeme alınacaktır. Bununla birlikte, son dönemde küresel belirsizliklerin artarak devam etmesi para politikası kararlarında temkinli olmayı gerektirmektedir. Bundan sonraki faiz kararları iç ve dış talebe, küresel piyasalardaki gelişmelere, maliye politikası uygulamalarına ve orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyen diger unsurlara bağlı olacaktır.”



Kurul, Temmuz ayında, gecelik borçlanma faiz oranlarını 0.50 artırarak, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16.25’ten yüzde 16.75’e çıkarmış, borç verme faiz oranını ise yüzde 20.25’te tutmuştu. Kurul, Ağustos ayında yaptığı toplantısında ise kısa vadeli faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

