Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, gösterge faiz olarak kullandığı 1 hafta vadeli repo faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,25’te sabit tuttu. Karar sonrası borsa 79 bini aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'te sabit tuttu.

Banka, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11,25'te ve borçlanma faiz oranını yüzde 7,50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilen duyuruda, zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

Enflasyonun nedeni gıda fiyatı

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Bununla birlikte, başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyeceği değerlendirilmektedir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir."

Borsa çıkışa geçti

Borsa İstanbul 100 endeksi Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmamasının ardından ikinci seansa, ilk seans kapanışına göre 100 puanlık yükselişle 78.846 puandan başladı. Seans ortalarında yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi 79 bin puanı aştı.

Karar sonrası dolar/TL günün en düşüğü olan 2.2366 TL'ye gerilerken gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 8,67'den işlem görüyor.