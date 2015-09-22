Merkez Bankası faize dokunmadı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Banka, gösterge niteliğindeki bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 10,75, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25 olarak sabit tuttu.



Finansgündem'de yer alan habere göre, Foreks anketinde de analistler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu kararları ile ilgili açıklama yapıldı.



Bankadan yapılan açıklamada, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakıldığı belirtildi.



Buna göre, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 olarak kaldı.



Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,25 olarak bırakanBanka, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25 olarak tuttu.

