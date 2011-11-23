Merkez Bankası faize dokunmadı

T24- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5,75, borçlanma faiz oranını yüzde 5, borç verme faiz oranını yüzde 12,5, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 12 oranında sabit tuttu.





Merkez Bankası tarafından açıklanan Para Politikası Kurulu kararlarına göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdi.





Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75, borçlanma faiz oranı yüzde 5, borç verme faiz oranı yüzde 12,5, açık piyasa islemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 12'de sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde sıfır, borç verme faiz oranı yüzde 15,5'de sabit kaldı.





Kurul kararına göre, son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü gösterdi. Tüketici kredilerindeki büyümenin daha makul seviyelere inmesi sonucunda özel kesim tasarruflarında arzulanan artış gerçeklesmeye başladı. Bu doğrultuda, yılın son aylarında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.





Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyonda hızlı bir yükseliş gözleneceğine dikkati çekti. Merkez Bankası, yıl sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleşecek enflasyonun yol açabileceği ikincil etkilere karsı gereken adımı Ekim ayında atarak para politikasında güçlü bir sıkılaştırmaya gitti.





Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde yurt içi talebin ılımlı bir seyir izlemesi ve geçici fiyat hareketlerinin ikincil etkilerinin sınırlı kalması bekleniyor. Alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, bir hafta vadeli repo ihalesi ile yapılan Türk lirası fonlamasının miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacak.

Bunun yanı sıra Kurul, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından izleyerek 4 Ağustos 2011 tarihli ara toplantıda belirlenen strateji çerçevesinde, yurt içi piyasalardaki istikrarı sağlamak için gerekli politika tedbirlerini gecikmeksizin almaya devam edecek.





Bu arada, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, beş iş günü içinde yayımlanacak.

