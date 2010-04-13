Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi

T24- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın uyguladığı faizlerde değişikliğe gitmedi.



Merkez Bankası tarafından açıklanan Para Politikası Kurulu Kararında, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecinin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

İç talebin kademeli bir artış eğilimi sergilerken dış talebe ilişkin belirsizliklerin sürmekte olduğu, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

''Kurul, enflasyonun bir müddet hedefin belirgin şekilde üzerinde dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren geçici etkilerin kalkmasıyla tekrar düşüş sürecine gireceğini ve 2011 yılının ilk aylarında hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyeceğini belirtmiştir.

Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinin oluşturduğgu baz etkisiyle Nisan ayında da artış göstereceği, ancak hedefin altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, enflasyonun geçici de olsa yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle fiyatlama davranışlarının yakından takip edildiğini vurgulamıştır.''

Açıklamaya göre, Kurul, bu gelişmeler çerçevesinde, para ve kredi piyasalarındaki normalleşmeyi de göz önüne alarak, kriz döneminde uygulanan likidite tedbirlerinin kademeli bir şekilde geri alınmasına karar verdi.

Bununla birlikte, son dönemdeki iyileşmeye rağmen küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu dikkate alan Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini ifade etti.

Açıklamada, enflasyonun görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul?un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin önemle vurgulandığı belirtildi.

Merkez Bankası, borçlanma faiz oranını yüzde 6,50, borç verme faiz oranını yüzde 9, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası?nda saat 16.00?17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 2,50, borç verme faiz oranını yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 8 uyguluyor.

Bu arada, Merkez Bankası 19 Kasım 2009'dan bu yana faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı.(aa)