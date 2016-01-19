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Ekonomi

Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi

Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,50 tutuldu

19 Ocak 2016 16:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Finansgundem.com'da yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu kararları ile ilgili açıklama yapıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,50, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 10,75, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 olarak sabit tutuldu.

Foreks anketinde 22 analistten 18'i haftalık repo faizinde değişiklik beklemezken, 2'si 50 baz puanlık, 1'i 25 baz puanlık faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulunmuştu.

Buna göre, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 olarak kaldı.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25 olarak kaldı.

 

 

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