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Ekonomi

Merkez Bankası faiz tavanını yüzde 10'a çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı

18 Eylül 2012 17:13

Merkez Bankası, piyasaların beklentisinden daha sert tedbir aldı. Faiz koridorunun üst bandını 150 baz puan azaltarak yüzde 11,5'ten yüzde 10'a düşürdü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekonomideki yavaşlamaya karşı beklentilerden net bir adım attı.

Faiz koridorunun üst bandını yüzde 11'den yüzde 9, 5'a indiren Merkez Bankası, piyasada şaşkınlık yarattı.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın 0.50 puanla, 1 puan arasında indirim yapmasını bekliyordu.

Merkez Bankası'nın bu hamlesi piyasalarda büyümenin yavaşlaması ve bunun vergi gelirlerinde yarattığı düşüşe karşı önlem olarak değerlendi.

Vergi gelirlerindeki düşüşle birlikte bütçe açığı 8, 5 milyar TL'ye ulaşmıştı.

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