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Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası 30 Mart yerel seçimler öncesi son Para Politikası Kurulu kararlarını açıkladı. Merkez Bankası gösterge faiz oranı olan 1 haftalık repo faiz oranını yüzde 10'da tuttu

18 Mart 2014 16:19

Merkez Bankası seçim öncesi son Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Banka 1 haftalık repo faizini yüzde 10'da tuttu.

Merkez Bankası marjinal fonlama (faiz koridorunun üst bandı) oranını da değiştirmeyerek yüzde 12'de bıraktı. Faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı ise yüzde 8 ile değişmedi. Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme  faiz oranını da yüzde 15'te bıraktı.

 

'Sıkı duruş sürecek'

 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler önemini korumaktadır. Kurul, Ocak ayında yapılan güçlü ve önden yüklemeli parasal sıkılaştırmanın, söz konusu risklerin orta vadeli enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini sınırladığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Bununla birlikte, baz etkisinin de katkısıyla Hazran ayına kadar enflasyondaki yükselişin devam edebileceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.

"Sıkı para politikası duruşunun, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları yavaşlamaya devam etmektedir. 2014 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan veriler de bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinde ivme kaybına işaret etmektedir. Net ihracatın ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapması beklenmektedir. Kurul, talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında
2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir.

"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
 

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