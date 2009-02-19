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Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranlarını 1.50 indirdi

Merkez Bankası sürpriz bir kararla kısa vadeli faiz oranlarını 1.50 puan düşürdü. Faiz oranı yüzde 13'ten 11.5'a çekildi.

19 Şubat 2009 02:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, sürpriz bir kararla kısa vadeli faiz oranlarında 1.50 puan indirim yaparak, büyümeden ve yatırımların sürmesinden yana tavır aldı. Uzmanların ve piyasaların beklentisi 0.50 puanlık indirim yönündeydi.

Merkez Bankası beklentinin üzerine çıkarak faiz oranını 1.5 puan düşürdü. Böylece gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 13'ten yüzde 11.5'e çekildi.

Bugün piyasaları kilitleyen açıklama Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından akşam saatlerinde yapıldı.

Merkez Bankası’nın bugünkü kararı doları hareketlendirme olasılığı taşıdığı için oldukça önemli. Faizlerin düşürülmesi TL getirisini düşüreceği için dolarda alımların artmasına neden olabilir diyen uzmanlar, diğer yandan ekonomik büyümenin sağlanması, yatırımların sürmesi ve işsizliğin frenlenmesi için faizlerdeki böylesi düşüşlerin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Dövizin 1,7 düzeyine gelmesi ise Merkez Bankası'nın durumunu zorlaştırıyor, doğrudan araçlarla döviz likiditesi sağlayan TCMB’nin bu pozisyonunu koruyacağını düşünülürken, doğrudan müdahale olasılığının uzak olduğu yönlü yorumlar yapılıyor. 

Enflasyondaki aşağı yönlü seyir ve büyümedeki sert daralma nedeniyle, MB'nin önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. 

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