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Ekonomi

Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Merkez Bankası olağan PPK toplantısı sonunda politika faizini değiştirmediğini duyurdu

24 Nisan 2014 17:18

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Ocak ayında yüzde 4,5’tan yüzde 10’a çıkarılan haftalık repo faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 10 seviyesinde bırakıldı. Piyasa beklentisi politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

Aynı şekilde ocak ayında yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye çıkarılan marijnal fonlama maliyeti de sabit tutuldu.

Merkez Bankası “Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faizi”nde ise teknik bir indirime gidilerek yüzde 15’ten yüzde 13,5’a revize edildi.

Kararın öncesi 2,1420 seviyesinde bulunan Dolar/TL, kararla birlikte 2,1360’a geriledi.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada sıkı para politikası ve alınan makro ihtiyati önlemlerin kredi büyümesini sınırlandırdığını, belirsizliklerdeki azalmanın ve risk göstergelerindeki iyileşmenin sıkılaştırma ihtiyacının sınırlandırdığını ifade etti. Açıklamada aynı zamanda cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözlenmesi ve toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlaması beklendiğini de söylendi. 

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