Merkez Bankası faiz koridorunu yüzde 7,25'e çıkardı

Merkez Bankası, geçen haftaki faiz artış sinyalinin ardından kritik Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik faiz oranları olan TCMB borçlanma faiz oranını yüzde 3,5'te sabit bırakırken borç erme faiz oranını yüzde 6,5'ten yüzde 7,25'e çıkardı.

Sinyali geçen hafta gelmişti

Kurul, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,5'te bıraktı. Ekonomistler, faiz koridorunun üst bandında ortalama 75 baz puan artış bekliyordu. Merkez Bankası, doların 1,9735 ile rekor kırmasının ardından geçtiğimiz hafta faiz koridorunda artış sinyali vererek piyasaları rahatlatmıştı.

TL'yi güçlendiren karar

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “Kurul, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla faiz koridorunun üst sınırının yükseltilmesine karar vermiştir. Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak gerektiğinde ek parasal sıkılaştırmaya gidilebilecektir.

Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesi nedeniyle Türk lirası likidite politikasının esnekliğinin artırılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı etkileyen gelişmeler yakından takip edilerek Merkez Bankası tarafından sağlanan Türk lirası likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yapılacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır” denildi.

Piyasaların istediği oldu

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Merkez Bankasının gecelik borç verme faiz oranını 75 baz puan artırmasına ilişkin, "Piyasalar, Merkez Bankasına istediğini yaptırmış oldu" dedi.

Piyasaların, yeni faiz oranlarını zaten fiyatladığını belirten Ban, Merkez Bankasının sadece teorik anlamda bu oranların oluşmasını sağladığını ifade etti.

Sonuç itibarıyle, piyasaların Merkez Bankasına istediğini yaptırdığını vurgulayan Ban, şunları kaydetti :

"Tabi bu, piyasaları rahatlatma açısından çok önemliydi. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın 'faizleri yükseltebiliriz' demesi bile piyasalara bir nefes aldırmıştı. Şimdi bu kararla birlikte piyasalar daha da rahatlayacaktır. Bu karar, birçok varlığın yeniden fiyatlamasına da neden olacak. Ancak şunu belirtmeliyiz ki faizleri yükseltmek kolay ama düşürmek zordur. Merkez Bankasının işi bundan sonra daha da zor olacak."

Dolar düştü, borsa yükseldi

Bu arada, Merkez Bankası’nın açıklamasıyla dolar düştü, borsa yükseldi. Açıklama öncesi borsa günlük yüzde 0,96 artışla 76 bin 542 puandayken dolar 1.9147 TL'de, gösterge bono faizi de yüzde 8,87'de bulunuyordu. Açıklamanın ardından dolarda düşüş gözlendi. Dolar 1.91 TL'nin altına çekilerek şu dakikalarda 1.9060 TL seviyesine geriledi. Borsa da ikinci seansa açıklamaların etkisi ile yükseldi. Borsa yüzde 1,68 oranında yükselerek 77 bin puanı geçti. Gösterge bono faiz oranları da faiz koridoru üst bandında gerçekleşen artış sonucu yüzde 8,64'e kadar geriledi.