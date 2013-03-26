Merkez Bankası faiz koridorunu daralttı

Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmezken, faiz koridorunun üst bandını sürpriz hamleyle bir puan düşürerek yüzde 7.5'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mart ayı faiz toplantısında sürpriz hamle yaptı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini beklendiği gibi yüzde 5.50'de tuttu.

Merkez, faiz koridorunun üst bandını ise sürpriz yaparak değiştirdi. Banka, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 4.50'de tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 8.50'den yüzde 7.50'ye çekti. Karar sonrası faiz koridoru yüzde 4.50-7.50 olarak uygulanacak.

CNBC-e anketine katılan 16 ekonomistin tamamı bankanın politika faizinde değişiklik yapmasını beklemiyordu. 3 ekonomist faiz koridoru üst bandında 25 baz puan indirim beklerken, 2 ekonomist faiz koridoru alt bandında 25 baz puan indirim bekliyordu.

Merkez Bankası, Ocak ve Şubat ayındaki toplantıda üst ve alt bantta değişikliğe gitmişti.

'Cari açıktaki artış sınırlanacak'

Kuruldan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiğini göstermektedir. Yurtiçi nihai talep sağlıklı bir toparlanma sergilerken, ihracat zayıf küresel büyümeye rağmen nispeten güçlü seyretmektedir. İç talepteki canlanmaya bağlı olarak cari işlemler açığında bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut politika çerçevesi cari işlemler açığındaki artış eğilimini sınırlayacaktır.



'Geniş faiz koridoruna ihtiyaç azaldı'



Yılın ilk aylarında sermaye akımlarındaki güçlü seyrin etkisiyle kredilerdeki artış öngörülen seviyelerin üzerinde seyretmiştir. Ancak, son dönemde küresel belirsizliklerin artması sonucu sermaye girişlerinde tekrar bir yavaşlama olduğu dikkat çekmektedir. Sermaye akımlarında artan oynaklığa karşı kurul, Rezerv Opsiyonu Mekanizmasının etkinliğini kademeli olarak artırmaya karar vermiştir. Otomatik dengeleyici özelliği sayesinde bu mekanizma geniş faiz koridoruna duyulan ihtiyacı büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle gecelik borç verme faizlerinde 100 baz puanlık indirime gidilerek faiz koridoru daha simetrik bir hale getirilmiştir.



'Her iki yönde de esneklik uygun olacak'



Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurtiçi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır. Küresel talepteki yavaşlama ve emtia fiyatlarının görünümü enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri azaltmaktadır. Bununla birlikte, iç talep ve kredilerdeki artışların fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir."