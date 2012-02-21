Merkez Bankası faiz koridorunu daralttı

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir haftalık repo faizi olan politika faizini yüzde 5.75'te sabit bırakırken, gecelik borç verme faizini 100 baz puan indirerek yüzde 11.5'e çekti. Banka gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 5'te sabit tutarak, faiz koridorunu daraltmış oldu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada küresel ekonomideki belirsizliklerin devam ettiği, bu yüzden de esnek para politikasının korunması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, Mart’tan itibaren çekirdek enflasyonun aşağı yönlü bir seyir izleyeceği de ifade edildi.

Banka, 2012 yılı Para ve Kur Politikası metninde yer alan likidite yönetimi stratejisi çerçevesinde başlanan bir ay vadeli repo ihaleleri ile 24 Şubat - Mart 2012 döneminde açılacak her bir ihale miktarına ilişkin üst sınırın 5 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Banka, likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanan limitlerin dışında fonlama yapılabileceğini de bildirdi.

Piyasa uzmanları faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisini taşıyordu.

Unicredit Menkul Değerler Başekonomisti Güldem Atabay, Merkez Bankası'nın faizi daraltma adımlarına önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini söyledi.

Atabay, "Merkez Bankası'nın TL'deki yükselişin enflasyona etki ettiğini düşünüyor. Bu nedenle faiz koridorunu daraltma yönünde adım attı. Bu yöndeki adımların devamının geleceğini düşünüyorum. Kur üzerindeki ilk tepkisi ise olumsuz olacaktır...Bu bandın daralması kredi maliyetlerini de düşüşürecektir. Kredi faizlerindeki düşüş reel ekonomideki 2012 için büyüme beklentisi olan yüzde 4 hedefine ulaşma yönünde de destek sağlayacaktır" dedi.