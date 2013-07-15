T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası: Faiz koridoru 23 Temmuz'da genişletilebilir

Merkez Bankası: Faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli Kurul toplantısının gündemine alınacaktır

15 Temmuz 2013 14:28

Dolardaki yükselişi yavaşlatmak için 11 Haziran'dan bu yana 6.2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştiren Merkez Bankası , faiz arttırımının da sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel düzeyde para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikler ve bunların yol açtığı oynaklık yakın dönemde artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu gelişmenin ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozmasına izin vermeyecektir.

Bu doğrultuda:

Faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli Kurul toplantısının gündemine alınacaktır.

Merkez Bankasınca ihracatçılarımıza Türk Eximbank aracılığıyla sağlanmakta olan reeskont kredilerinin limiti iki katına çıkarılacaktır. Bu yolla ihracatımıza daha fazla destek sağlanırken aynı zamanda net rezerv biriktirme hızımız artırılmış olacaktır."

Bu açıklama sonrası borsadaki yükseliş yüzde 2'yi geçerken, dolar 1.93 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı yüzde 3,5, borç verme faiz oranı yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyor.

ETİKETLER

merkez bankasıfaiz koridoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24