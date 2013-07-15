Merkez Bankası: Faiz koridoru 23 Temmuz'da genişletilebilir

Dolardaki yükselişi yavaşlatmak için 11 Haziran'dan bu yana 6.2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştiren Merkez Bankası , faiz arttırımının da sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel düzeyde para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikler ve bunların yol açtığı oynaklık yakın dönemde artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu gelişmenin ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozmasına izin vermeyecektir.

Bu doğrultuda:

Faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım 23 Temmuz 2013 tarihli Kurul toplantısının gündemine alınacaktır.

Merkez Bankasınca ihracatçılarımıza Türk Eximbank aracılığıyla sağlanmakta olan reeskont kredilerinin limiti iki katına çıkarılacaktır. Bu yolla ihracatımıza daha fazla destek sağlanırken aynı zamanda net rezerv biriktirme hızımız artırılmış olacaktır."



Bu açıklama sonrası borsadaki yükseliş yüzde 2'yi geçerken, dolar 1.93 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı yüzde 3,5, borç verme faiz oranı yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyor.