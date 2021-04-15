Merkez Bankası faiz kararını açıkladı; görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal TT oldu 

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı sonrası Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter'da 'Trend Topic' listesine girdi.

Sosyal medyada, "Faiz %19’da sabit kaldı. Madem faiz inmeyecekti neden Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal’ın görevden alınmasının nedeni faiz olmadığına göre, demekki; 128 milyar doların nerede olduğunu sorduğu doğruymuş", "Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Madem faiz politikasına devam edecektiniz o zaman niye dolar 7.20'deyken Naci Ağbal'ı görevden aldınız ve doları 8 liranın üzerine fırlattınız?" yorumları yapıldı.

Naci Ağbal döneminde mart ayında faizler 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Ağbal, faiz kararının ardından görevden alınmıştı.