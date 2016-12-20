Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası faize dokunmadı. Banka politika faizini ve faiz koridorunu sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de tuttu. Banka faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandı yüzde 8,50'de bıraktı.

Merkez Bankası kasımda politika faizini yarım puanlık artışla yüzde 8'e çıkarmıştı. Banka böylece Ocak 2014'ten beri ilk kez faiz gitmişti. Faiz koridorunun üst bandında da çeyrek puanlık artış olmuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta gösterge faiz oranını çeyrek puan artırmıştı. Fed faizi yüzde 0,50-0,75 aralığına çıkarmıştı.

Geçen ay ne olmuştu?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay 24 Kasım da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizinde 50, faiz koridorunun üst bandında ise 25 baz puanlık artırıma gitmişti.

Banka, sadeleşme adımları kapsamında faiz koridorunun üst bandında art arda yedi ay süren 250 baz puanlık indirimlere başta TL'deki değer kaybı olmak üzere iç ve dış belirsizliklerin artmasıyla Ekim toplantısında ara vermişti.