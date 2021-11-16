Merkez Bankası faiz kararı: Bu haftaki toplantıda nasıl bir karar bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 18 Kasım Perşembe günü açıklayacak.

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor.

TCMB, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 19,89 gelmesine rağmen TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı eleştirilerinin yöneltilmesine neden olmuştu.

TMCB ise faiz kararı açıklamasında çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasıyla ilgili analizlerin ardından bu kararın alındığını aktardı.

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre ise TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

Dolar/TL kurunda yükseliş sürüyor

TCMB, Eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

Dolar/TL kurunda psikolojik 10 seviyesi geçen hafta aşılmıştı.

Çoğu gelişen ülke para birimi dolara karşı pozitif seyretse bile TL dolara karşı değer kaybetmeye devam ediyor.

Kur en son olarak 10,24'ün üzerine çıkarak rekor kırdı.

İş Bankası Genel Müdürü: Kuru ve enflasyonu başıboş bırakmak olur

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklemediğini, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu "başıboş" bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

Aran, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti.

Kavcıoğlu aynı zamanda cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının da azalacağını dile getirdi.

Reuters'a konuşan Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Ödemeler dengesi yaz aylarında iyi görünmüş olsa da bu TL'deki değer kaybının önüne geçmeyecek, özellikle de TCMB böylesine faiz indirimine devam ederken" dedi.

Deutsche Bank, TCMB'nin bu ayki ve gelecek ayki toplantılarda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.