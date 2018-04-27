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"Merkez Bankası faiz bindirdi, Erdoğan kimseye ‘vatan haini' demedi"

"Ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı"

27 Nisan 2018 19:22

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı kararıyla ilgili olarak "Bankası önceki gün faizlere 75 baz puan daha bindirdi. Kendisi gayet de Türkiye'deydi. Hiç lafını etmedi. Kimseye 'vatan haini' demedi" ifadesini kullandı. 

Muratoğlu, "Faiz artışı yerli ve milli mi?" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Ne yaptı da ülkede faizler düşsün, dolar artmasın istiyor? Hazır OHAL ile anayasa emrinde, yayımla bir genelge; “kredi ve mevduat faizleri bundan sonra yüzde 3'ü geçemeyecektir” diye! Bak gör ne oluyor? Yirmi dört saat içinde ülke nasıl batıyor! Kimse faizi iplemez ama yükselen dolar kuru ile seçime gitmek cesaret ister. Seçimlerden önce bir nebze de olsa günü kurtardı. Ya seçim sonrası? Zira ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Bu artırım ekonomide tüm faizlerin yükselmesine neden olacak. Hem daha zor hem daha maliyetli borçlanılacak. İnşaat sektörünün helvası tam kavrulacak. Diğerleri de ufak ufak havlu atacak."

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