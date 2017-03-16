Merkez Bankası faiz arttırdı, 'sıkılaştırmaya devam' dedi

TCMB yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tuttu. Merkez Bankası ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma da yapılabileceğini belirtti.

Merkez Bankası 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yavaşlayan büyüme, dolara karşı tarihi düşük seviyelerine gerileyen Türk lirasıyla beraber enflasyonu tekrar çift haneye yükselmesiyle mücadele ediyor. Yavaşlayan ekonomik aktivite neticesinde işsizlik oranı da Aralık döneminde son 7 yılın zirvesine çıktı.

TCMB faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te sabit tuttu. TCMB geç likidite penceresi faiz oranlarında borç verme faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11.75'e yükseltti.

Kurul faiz kararı açıklamasında enflasyondaki yükselişin devam etmesinin beklendiğini, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun süreceğini söyledi.

Merkez Bankası web sitesinde yer alan açıklamada "Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir" denildi.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu "TCMB bu hareketle önümüzdeki günlerde parasal sıkılaştırmanın dozunu arttırmak için ilave yere sahip oldu. Ancak sadece geç likidite penceresi faizinin artması faiz artışının geçici olabileceği yönündeki algıyı destekleyebilir. Karar sonrası kurda gevşeme gördük. Dünkü Fed sonrası Dolar/TL’deki gerileme üzerine TCMB’nin proaktif davranarak geç likidite penceresi faizini arttırması önümüzdeki günlerde TL üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir" dedi.

ABD Merkez Bankası Fed dün gece faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 0.75 ve yüzde 1 aralığına yükseltti. ABD'deki faiz artışı diğer ülkelerde de merkez bankalarının sermaye çıkışlarını engellemek için parasal sıkılaştırmaya gitmesine neden oluyor.

Referandum sonrası gevşeme olabilir

Dolar/TL Fed'in dün gece faiz artışı kararından sonra 3.72'li seviyelerden 3.67'li seviyelere kadar gerilemişti. Dolar/TL TCMB kararı sonrasında 3.6332'ye kadar geriledi.

Bu yıl en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimlerinden olan Türk lirasındaki değer kaybı TCMB'nin lirayı desteklemek için para politikasında sıkılaştırmaya gitmesine sebep olmuştu.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash TCMB'nin "dinamik sıkılaştırmaya" devam ettiğini, ancak referandumdan sonra tekrar büyümeye odaklanılacağını ve TCMB'nin para politikasında gevşemeye gidebileceğini söyledi.

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Seda Sezer Bilen