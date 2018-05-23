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Ekonomi

Merkez Bankası faiz artırdı, hükümetten ilk açıklama geldi

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi"

23 Mayıs 2018 23:04

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, geç likidite penceresi borç verme faiz oranının yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltilmesine karar vermesinin ardından hükümetten ilk açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Para politikamızın güvenilirliğini ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmanın vakti” yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Merkez Bankası faiz artırdı

Başbakan Şimşek, kişisel Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet, mevcut cari açığı düşürmek ve Merkez Bankası’nın enflasyonu indirme çabalarını desteklemek için mali disiplini ve yapısal reformları (ihtiyatlı makro tedbirler de dahil olmak üzere) sürdürmeye kararlıdır.

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