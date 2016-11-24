T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası bir haftalık repo faizini 0,50 puan artırarak yüzde 8'e çıkardı. Bankanın açıklamasında "Son dönemde açıklanan veriler, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir" ifadesi yer aldı.

24 Kasım 2016 17:06

Merkez Bankası bir haftalık repo faizini 0,50 puan artırarak yüzde 8'e çıkardı.

Bankanın açıklamasında "Son dönemde açıklanan veriler, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir" ifadesi yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Merkez BankasıBankanınBankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24