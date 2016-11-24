Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası bir haftalık repo faizini 0,50 puan artırarak yüzde 8'e çıkardı. Bankanın açıklamasında "Son dönemde açıklanan veriler, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir" ifadesi yer aldı.
24 Kasım 2016 17:06
Merkez Bankası bir haftalık repo faizini 0,50 puan artırarak yüzde 8'e çıkardı.
Bankanın açıklamasında "Son dönemde açıklanan veriler, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir" ifadesi yer aldı.
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