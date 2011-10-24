-Merkez Bankası eylem planını açıklayacak ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 26 Ekim Çarşamba günü beş maddeli eylem planını açıklayacak. Merkez Bankası açıklamasına göre, raporun tanıtımı amacıyla aynı tarihte 10.00'da TCMB İdare Merkezi Konferans Salonunda bir basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı tarafından sunum yapılacak. Ayrıca Türk lirasının değerini önemli ölçüde güçlendirecek fiyat istikrarı, faiz politikası, döviz rezerv politikası, zorunlu karşılık politikası ve finansal istikrardan oluşan beş maddeli bir eylem planı hakkında da bilgi sunulacak.