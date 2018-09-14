"Merkez Bankası Erdoğan'ın onayıyla arttırmıştır faizi' diyenler; şimdi susun ve ceketlerinizi ilikleyin"

Merkez Bankası toplantısı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz konusunda ki eleştirilerini dile getirerek "Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi" açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün aldığı kararla faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükseltti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, faiz arttırımı sonrası konuşanlara dikkati çektiği yazısında, "Ama bu danışıklı dövüş... Merkez Bankası tabii ki Erdoğan’ın onayıyla arttırmıştır faizi... Erdoğan milletin gazını almak için yaptı o faiz karşıtı çıkışı' falan diyerek tornistan yapmaya başladılar. Şimdi susun ve 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin bakalım" yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "E hani Merkez Bankası bağımsız falan değildi?" başlığıyla (14 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde yaptığı konuşmada faize verdi veriştirdi.

Bu konuşmanın ardından...

“Merkez Bankası bağımsız değil. Erdoğan’ın sözünden çıkmaz, çıkamaz... Dolayısıyla bu saatten sonra Merkez Bankası faiz arttıramaz” falan diyenler hemen dolara yüklendiler.

Ve dolar birden yükselmeye başladı.

Ama ne oldu?

Şu oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz karşıtı konuşmasından çok kısa bir süre sonra...

Merkez Bankası, “şakkadanak” faizi arttırdı.

Hem de gayet okkalı bir şekilde.

“Merkez Bankası Erdoğan’a rağmen faiz arttıramaz” diyerek dolara çullananlar, bu sefer de...

“Ama bu danışıklı dövüş... Merkez Bankası tabii ki Erdoğan’ın onayıyla arttırmıştır faizi... Erdoğan milletin gazını almak için yaptı o faiz karşıtı çıkışı” falan diyerek tornistan yapmaya başladılar.

Madem danışıklı dövüştü a be çok bilmişler, o zaman ne diye dolara çullandınız ki?

Şimdi susun ve “Sayın Bağımsız Merkez Bankası” diyerek ceketlerinizi ilikleyin bakalım."

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