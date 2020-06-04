Merkez Bankası: Enflasyonu sebze-meyve yükseltti

Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebeplerini incelediği raporu yayınladı. Enflasyon Mayıs ayında yüzde 1.36 artarak yüzde 11.39'a yükselmişti. Merkez Bankası enflasyonun işlenmemiş gıda (sebze-meyve) fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseldiğini belirtti. Banka ikincil neden olarak da Türk lirasındaki değer kaybını gösterdi.

"Giyim-ayakkabı zamları yüksek seyretti"

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayısta 1.38 puan artışla yüzde 9,26'ya çıktığı ifade edilen rapora şu değerlendirme yapıldı: "Bu gelişmede dayanıklı tüketim malları ile giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştur). Dayanıklı mal grubu fiyatları (altın hariç), otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin fiyatlarındaki yükselişlerle yüzde 2,27 oranında artmıştır.



Bir önceki ay tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşen giyim ve ayakkabı grubunda aylık fiyat artışı bu dönemde yüksek seyretmiştir. Mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükselmiştir."