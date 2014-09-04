Merkez Bankası: Enflasyonu artan gıda fiyatları yükseltti

Merkez Bankası, ağustos sonunda yüzde 9,54'e çıkarak iki haneye doğru hareketini sürdüren enflasyonda bir kez daha gıda fiyatlarını işaret etti.

Merkez Bankası'nın, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yayımladığı Ağustos Fiyat Gelişmeleri raporunda, beklenenden yüksek enflyasyondaki artışın, gıda fiyatlarındaki olumsuz seyirden kaynaklandığı belirtildi ve şöyle denildi:

"Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu 0.22 puan artarak yüzde 9,54'e yükselmiştir. Bu gelişmede gıda fiyatlarında süregelen olumsuz seyir öne çıkmıştır. Gıda fiyat artışlarının dolaylı yansımalarının da etkisiyle hizmet grubunda enflasyonun ana eğilimi yükselişini sürdürürken temel mal grubu ana eğilimindeki iyileşme belirginleşmiştir."

Gıda fiyatlarında artış yüzde 14.4'ü buldu

Türkiye'de son 14 yılın en kurak mevsiminin yaşanmasının gıda fiyatları üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle Ağustos'ta tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 0.09 ile beklentilerin üzerinde arttı. Merkez Bankası'nın yüzde 9'luk yıl sonu gıda enflasyonu öngörüsüne karşın artış Ağustos ayı itibarıyla yüzde 14.44'e ulaştı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, önceki gün yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın zaman zaman gündeme getirdiği gibi, yüksek enflasyonun nedeni olarak gıda fiyatlarını gösterdi.

Babacan, "Bu yıl hem kuraklık hem de don problemi üretimi düşürdü ve fiyatlar arttı yani enflasyonun yüksek çıkması Merkez Bankası'nın para politikaları ile alakalı değil" dedi. Bu nedenle enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın tahminlerini aşma olasılığının yüksek olduğunu belirten Babacan, cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını da yüzde 6 dolayında beklediklerini söyledi.

2006'dan bu yana hedefler hiç tutmadı

Merkez Bankası, 2014 yılı için yüzde 5.0 olarak hedeflediği enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.6 olacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine başladığı 2006 yılında bu yana enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın açık hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme yüzde 94 sapma ile 9.7 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yılında yüzde 110 oldu. Hedefteki sapmanın en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenmesine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 152 sapma ile yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Küresel finansal krizin etkili olduğu 2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedeflerindeki sapmalar negatif oldu. Krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon hedefinde sapma yüzde -13.3, 2010 yılında ise yüzde -1.5 oldu. Enflasyon hedefindeki sapma oranları, 2011'den itibaren sırasıyla yüzde 8, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.

Enflasyon hedefleri hiç tutturalamadı (%)

Hedef Gerçekleşme Sapma

2006 5.0 9.7 94.0

2007 4.0 8.4 110.0

2008 4.0 10.1 152.0

2009 7.5 6.5 -13.3

2010 6.5 6.4 -1.5

2011 5.5 10.4 89.0

2012 5.0 6.2 24.0

2013 5.0 7.4 48.0 – İstanbul