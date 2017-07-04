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Ekonomi

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş gıda kaynaklı

Yıllık enflasyonda kısmi bir iyileşme gözlendi

04 Temmuz 2017 14:15

Merkez Bankası, dün açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrası bugün Fiyat Gelişmeleri raporunu paylaştı

Merkez Bankası, haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,27 oranında düştüğünü ve yıllık enflasyonun 0,82 puan azalarak yüzde 10,9 olduğunu hatırlattı.

TCMB, söz konusu dönemde, aralık ayından bu yana yükselmekte olan gıda enflasyonunda taze meyve sebze ürünlerine bağlı olarak düşüş kaydedildiğini bildirdi.

Yıllık enflasyonun enerji ve temel mal grubunda gerilerken, hizmet grubunda sınırlı bir artış gösterdiğini belirten TCMB, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonunda kısmi bir iyileşme gözlenirken ana eğiliminde de yavaşlama kaydedildiğini vurguladı.

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