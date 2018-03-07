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Ekonomi

"Merkez Bankası, enflasyon tek haneye inene kadar şahin duruşunu korumalı"

Merkez Bankası, beklentilerin doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi

07 Mart 2018 18:13

Global Research analistlerinin e-posta notunda Merkez Bankası'nın enflasyon tek haneye inene kadar şahin duruşunu koruması gerektiği ifade edildi

Global Research Aralarında araştırma direktörü Sertan Kargın'ın da bulunduğu Global Research analistlerinin yazdığı bir e-posta notunda “Piyasanın bugünkü ilgi alanlarından biri Merkez Bankası'nın politika diliyle ilgili” denildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, notta, “Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tek haneye doğru yavaşlamaya başlayana kadar piyasaları yüzde 12.75'lik efektif fonlama oranında yönlendirmek için şahin duruşunu koruması gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çarşamba günkü para politikası toplantısının ardından TSİ 14:00'te faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.

Mevcut durumda TCMB, fonlamasını yüzde 12.75'lik geç likidite penceresi (GLP) faizinden gerçekleştiriyor. Analistlerinin e-posta notunda Merkez Bankası'nın enflasyon tek haneye inene kadar şahin duruşunu koruması gerektiği ifade edildi

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