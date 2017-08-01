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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'ye yükselttiklerini açıkladı

01 Ağustos 2017 14:31

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'ye yükselttiklerini açıkladı.

Çetiknaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'ye yükselttiklerini açıkladı. Nisan ayındaki tahmine göre 0,2 puanlık yükseliş oldu.

 

2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 6,4'le değişmedi

 

Merkez Bankası Başkanı, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını; orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. 

 

"Para politikasında sıkı duruş sürecek"

 

Çetinkaya, "Son aylarda küresel risk iştahındaki olumlu seyir ve yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın zamanda toplam talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisindeki azalma, fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmakta. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

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