Merkez Bankası, enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2015 yılına ilişkin enflasyon tahminini, yüzde 5,5'ten yüzde 6,8'e, 2016 enflasyon tahminini ise yüzde 5,0'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

Orta vadeli tahminlerini oluştururken enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruşlarını sürdürdükleri bir çerçeveyi esas aldıklarını ifade eden Başçı, ayrıca, alınan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla yıllık kredi büyüme oranının geldiği makul seviyelerin 2015 yılında devam edeceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Başçı, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2015 yılı sonunda yüzde 5,6 ile yüzde 8 aralığında (orta noktası yüzde 6,8), 2016 yılı sonunda ise yüzde 3,7 ile yüzde 7,3 aralığında (orta noktası yüzde 5,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Sonuç olarak, ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 5,5 olarak verilen 2015 yıl sonu enflasyon tahminlerini, 1,3 puan yukarı yönlü güncellediklerini aktaran Başçı, bu güncellemede, petrol fiyatlarının ocak Enflasyon Raporu'nda öngörülenden yüksek gerçekleşmiş olması ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, petrol fiyatlarındaki güncellemenin ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki hareketlerin yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde sırasıyla 0,4 ve 1 puanlık yükseltici etki yapacağını değerlendirdiklerini kaydeden Başçı, şunları ifade etti:

"İktisadi faaliyette ve çıktı açığında aşağı yönde yapılan güncellemenin ise 2015 yıl sonu enflasyon tahminini 0,1 puan düşürücü etkisi oldu.Ayrıca, geçtiğimiz raporda yüzde 5 olarak verilen 2016 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 5,5'e çektik. Bu güncellemenin 0,3 puanını yakın dönemde Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarında yaşanan gelişmelerin gecikmeli etkileri, 0,2 puanlık kısmını ise 2016 yılı için petrol fiyatlarında yapılan yukarı yönlü güncelleme nedeniyle gerçekleştirdik."

Soru-cevap kısmı

Başçı, sunumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası Başkanı, yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklara faiz ödemeyi düşünebileceklerini de ifade etti. Başçı, ''Teknik olarak yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödemesiyle ilgili duyuruyu hafta sonu yapıp, uygulamaya önümüzdeki hafta başlayabiliriz'' dedi.

Başçı ayrıca, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faizin şu anda çok düşük olduğunu ve burada daha fazla artırım yapabileceklerini bildirdi.