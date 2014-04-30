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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti; faizlerde indirim sinyali

Başbakan'ın faizleri indirmediği için eleştirdiği Merkez Bankası, ölçülü indirimlere gidilebileceğini açıkladı

30 Nisan 2014 13:58

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yıl sonu enflasyon hedefini yükseltti, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini söyledi. Para politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2014 enflasyon hedefini yüzde 6,6’dan 7,6’ya yükseltti. 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın sunduğu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2014 sonunda enflasyonun, orta noktası yüzde 7,6 olmak kaydıyla, yüzde 6,4 ile yüzde 8,8 arasında olacağı öngörüldü. 

Başçı, "Enflasyon nisan ve mayıs'ta yükselmeye devam edecek. İlave bir sıkılaşma ihtiyacı görmüyoruz. Bundan sonraki adımlar faizlerde ölçülü indirimler olabilir; ama para politikasında sıkı duruşu koruyacağız. Bu adımları sıkı duruşu koruyarak atabiliriz" dedi. 

Erdem Başçı daha önce de Mayıs ayında enflasyonun en yüksek seviyeyi görmesini ve sonra azalma trendine girmesini öngördüklerini söylemişti.

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