Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

T24- Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.





Yılmaz konuşmasında şunları söyledi: "Temel enflasyon göstergeleri orta vadeli hedeflerle uyumlu seyretmeye devam edecek. Yurtdışı talep toparlanmaya devam ediyor. Özel tüketim talebi yılın ikinci çeyreğinde kriz öncesi seviyeyi aşacak. Kredilerde canlanma iktisadi toparlanmayı destekliyor. Yatırımlar kriz öncesine göre oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Euro Bölgesi'ndeki sorunlar ikinci çeyrekte dış talebin tahminlerimizden daha zayıf seyretmesine neden oldu.





İş gücündeki istikrarlı iyileşme devam ediyor. İşsizlik oranlarında önemli düşüş yaşandı. Öncü göstergeler tarım dışı istihdamın yavaşlasa da devam edeceğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde işgücü maliyetlerinde belirgin baskı hissedilmeyecek. Toplam talep koşulları enflasyonuna aşağı yönlü katkısı sınırlı arttı.







2010 yılına ilişkin enflasyon tahminleri aşağı yönlü güncellendi. Gıda enflasyonunu yüzde 9'dan yüzde 7.5'e çektik. Gıda grubu enflasoynunda 2010 ve 2011 için yüzde 7'yi koruduk. Gıda grubu revizyonu yıl sonu enflasyonunu 0.4 puan aşağı çekecek.





Petrolün revizyonunun yıl sonu enflasyonuna aşağı yönlü etkisi 0.2 puan oldu. Ham petrol fiyatı varsayımımı 2010 ve 2011 için aşağı çekildi, 2012 için 90 dolar olarak korundu.





ENFLASYON TAHMİNİ 0.9 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ





Yıl sonu enflasyon tahmini 0.9 puan aşağı çekildi. Enflasyonun yıl sonunda orta nokta yüzde 7.5 olmak üzere yüzde 6.5 ile yüzde 8.5 aralığında, 2011 sonunda orta nokta yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 3.6 ile yüzde 7 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Enflasyonun 2012 sonunda yüzde 5 düzeyine düşeceğini öngörmekteyiz. Son çeyrekte enflasyon gıda fiyatlarının desteğiyle belirgin düşüş gösterecek.





Mali kuralın yasalaşması ve uygulaması başta olmak üzere mali disiplinin iyileşmesi halinde tahmin ufku boyunca politika faizinin tek hanede kalması mümkün. Orta vadeil program ve mali kuralın söz verilen zaman içinde yasalaştırılarak 2011'de uygulanacağı bir çerçeveyi esas aldık."

