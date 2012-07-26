Merkez Bankası enflasyon tahminini aşağı çekti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 6.2'ye düşürdü. MB Başkanı Başçı, enflasyonun Temmuz ayında sınırlı artış göstereceğini, daha sonra düşüşe geçeceğini söyledi.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez bankalarının desteğinin ve alınan önlemlerin küresel risk algısını kısmi oranda düzelttiğini belirten Başçı "İspanya'da yaşanan son gelişmeler küresel risk algısına yol açtı. Küresel zayıflamaya paralel olarak küresel enflasyon tehdidi azaldı. Gelişmekte olan ülkelere fon akışında oynaklık sürüyor. İlk yarıdaki veriler politikalarımızın amacına ulaştığını gösteriyor. Ekonomideki dengelenme süreci belirginleşmiş bulunuyor" dedi.

Enflasyonun yüzde 8.9'a gerilediğini hatırlatan Başçı sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde krediler makul ve sağlıklı artmaya devam edecek. Temel enflasyon göstergelerindeki düşüş eğiliminin devam ettiği görülüyor. İktisadi faaliyetteki canlanmanın ılımlı olduğunu düşünüyoruz. Petrol fiyatları varsayımımızı 2012 için 120 dolardan 110 dolara çektik. Gıda fiyatları varsayımını da sınırlı oranda aşağı doğru güncelledik. Enflasyon tahminlerimizde tütün fiyatlarının 2012 yılı boyunca sabit kalacağını 2013 ilk aylarda artacağını varsaydık.

Enflasyon yüzde 70 olasılıkla 2012 sonunda orta noktası yüzde 6.2 (önceki tahmin yüzde 6.5) olmak üzere yüzde 5.3 ile yüzde 7.1 aralığında bekleniyor. Enflasyon 2013 sonunda orta noktası yüzde 5.1 olmak üzere yüzde 3.4 ile yüzde 6.8 aralığında bekleniyor. Orta vadede enflasyon yüzde 5 hedefinde istikrar kazanacak. Enflasyon Temmuz ayında sınırlı bir artış olacak ama ondan sonra düşüş sürecek. Enflasyonda asıl düşüşü yılın son çeyreğinde göreceğiz. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yılın kalanı boyunca aşağı yönlü eğilimini korumasını bekliyoruz."

Merkez Bankası Başkanı Başçı, bankacılık sistemini rahatlatıcı önlemler alabileceklerini söyledi.



'Faiz koridoru itfaiye aracımız'



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın faiz koridorunun azaltılması gerektiği eleştirisini değerlendiren Başçı, "Faiz koridoru ile ilgili açık bir sinyal vermedik. Faiz koridorunun geniş tutulmasının yararını gördük. Faiz koridorunu itfaiye araçlarına benzetersek, herhangi bir olayda anında müdahale etmeniz gerekiyor. Yeteri kadar itfaiye aracınız olmalı. Yangın musluğu altyapınız hazırsa o kadar da araca gerek olmayabilir. Faiz koridoru bizim itfaiye araçlarımız. Faiz koridorunu bir süre tutmakta fayda var, her an şartlar değişebilir. Faiz koridorunu ikinci mekanizma devreye girince daraltabiliriz" dedi.

Başçı, son çeyrekte faiz indirimi için sinyal vermediklerini, temkinli duruşun sürdüğünü ifade etti.