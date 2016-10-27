T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, para politikasındaki temkinli duruşun süreceğini söyledi

27 Ekim 2016 16:52

Merkez Bankası, yüzde 5.0 olarak hedeflediği enflasyonun, bu yıl yüzde 50 sapmayla yüzde 7.5, gelecek yıl da yüzde 30 sapmayla yüzde 6.5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu sunumunda, 2016 yılı için enflasyon öngörüsünü yüzde 7.5, 2017 için de yüzde 6.5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun 2016 yılında yüzde 7.5’e, 2017 yılında ise yüzde 6.0’ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir" denilmişti.

Çetinkaya, gıda fiyatları enflasyonunu 2016 yılında yüzde 6.0 ve 2017 yılında yüzde 7.0 olarak öngördüklerini, belirterek, "Para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi ve ekledi: "Önümüzdeki döneme ilişkin ham petrol fiyatları varsayımımız Temmuz Enflasyon Raporu’na göre yukarı yönlü güncellenirken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımımız bir miktar aşağı yönlü güncellendi. Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımımızı 2016 yılı için 44 dolarda sabit tutup; 2017 yılı için 54 dolara yükselttik."

ETİKETLER

Merkez Bankasıenflasyonenflasyon hedefiMurat Çetinkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24