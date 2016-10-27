Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltti

Merkez Bankası, yüzde 5.0 olarak hedeflediği enflasyonun, bu yıl yüzde 50 sapmayla yüzde 7.5, gelecek yıl da yüzde 30 sapmayla yüzde 6.5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu sunumunda, 2016 yılı için enflasyon öngörüsünü yüzde 7.5, 2017 için de yüzde 6.5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun 2016 yılında yüzde 7.5’e, 2017 yılında ise yüzde 6.0’ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir" denilmişti.

Çetinkaya, gıda fiyatları enflasyonunu 2016 yılında yüzde 6.0 ve 2017 yılında yüzde 7.0 olarak öngördüklerini, belirterek, "Para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi ve ekledi: "Önümüzdeki döneme ilişkin ham petrol fiyatları varsayımımız Temmuz Enflasyon Raporu’na göre yukarı yönlü güncellenirken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımımız bir miktar aşağı yönlü güncellendi. Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımımızı 2016 yılı için 44 dolarda sabit tutup; 2017 yılı için 54 dolara yükselttik."