Merkez Bankası: Enflasyon doğalgaz ve elektrik tarifeleriyle artacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grubundaki olumlu gidişat belirleyici olurken gıdanın yıllık enflasyona katkısı yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı.

"Ana eğilim itibarıyla temel mal enflasyonundaki iyileşme kısmen sürerken hizmet enflasyonundaki yüksek seyir devam etmiştir" denilen toplantı özetinde, gıda grubunda yıllık enflasyonun yüzde 13.95’e gerilediği belirtilerek, "Yıllık enflasyon, Eylül ayında hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdada gerilemesine karşın olumsuz hava koşulları ve döviz kurunun birikimli etkisi ile yüksek seyrini korumuştur" saptaması yapıldı.

Ekim ayına ilişkin gözlemlerin işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunda bir azalış olabileceğine işaret ettiği de belirtilen toplantı özetlerinde, "Eylül ayında yüzde 1.38 seviyesine gerileyen enerji grubu yıllık artışı tüketici enflasyonuna olumlu katkısını sürdürmüştür. Zayıflayan küresel talebe bağlı olarak gerileyen uluslararası petrol fiyatlarının bu görünüme destek vermeye devam edeceği öngörülmektedir" denildi ve şöyle denildi: "Ekim ayında doğalgaz ve elektrik tarifelerinde yapılan ayarlamanın etkisiyle enerji fiyatları önemli bir oranda yükselecektir. Söz konusu artışların yıllık tüketici enflasyonuna katkısının yaklaşık 0,4 puan civarında olacağı öngörülmektedir."

Hizmet fiyatlarının ise Eylül ayında yüzde 0.90 artarak yıllık yüzde 8.96 düzeyinde seyrettiği de vurgulanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, "Bu dönemde, lokanta ve otel enflasyonu yüzde 14.43 ile yüksek seviyesini sürdürmüş, ulaştırma hizmetleri ve kira enflasyonu son aylarda hızlanan artış eğilimini korumuştur" denildi ve şöyle devam edildi:

"Özetle, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmekte, buna karşın başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyeceği değerlendirilmektedir."