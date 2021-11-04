Merkez Bankası: Enflasyon artışında enerji fiyatları etkili oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. TCMB söz konusu raporda artan enflasyonda enerji ve tütün fiyatlarının etkili olduğunu ifade etti. Ekim ayında enflasyon yıllık yüzde 19,89 olurken, aylık olarak yüzde 2,39 artmıştı.

TCMB raporunda ayrıca ekimde petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükseldiğini ve TL'deki görünümle birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedildiği aktarıldı.

Rapora göre ekimde tütün ürünlerindeki fiyat artışının enflasyona etkisi 0,30 puan civarında gerçekleşti.

Ayrıca raporda "Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir." dendi.

"Çekirdek enflasyonda yüksek seviyeler korundu"

TCMB raporunda yıllık gıda enflasyonundaki düşüşte taze meyve fiyatlarındaki düzeltme etkisi hissedildiğini aktarıldı. Raporda ayrıca emtia fiyatlarının ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlediği ve dış fiyat baskıları belirginleştiğine yer verildi.

TCMB raporunda çekirdek enflasyona ilişkin olarak ise şu ifadeler yer aldı:

"Artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükselmiştir. Bu dönemde B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde Ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korunmuştur."