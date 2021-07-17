Merkez Bankası Endeksi'ne göre konutta yıllık fiyat artışı yüzde 29.1; mayısta fiyatlar yüzde 3.9 arttı

Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi’ni mayıs ayı verilerini açıkladı. Endeks mayıs ayında geçen aya göre yüzde 3,9 oranında yükseldi. Konut fiyat endeksindeki yıllık artış oranı yüzde 29,1; reel (Enflasyondan arındırılmış) artış oranı ise yüzde 10,7 oldu.

Merkez Bankası endeksine göre mayısta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,8, Ankara’da yüzde 4,3, İzmir’de yüzde 3,6 artış gerçekleşti. Böylece yıllık artış İstanbul’da yüzde 27, Ankara’da 26,4 ve İzmir’de 29,7’yi buldu.

Yeni konutlarda artış oranı yüzde 32,3

Öte yandan Türkiye genelinde yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 32,3 artış gösterdi. Yeni konut fiyatlarındaki yükseliş geçen yıla göre İstanbul’da yüzde 25,5, Ankara’da yüzde 25, İzmir’de yüzde 28 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde yeni olmayan konut fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 28 olarak kaydedildi.

Konut fiyatlarında metrekare başına birim fiyat ise Türkiye genelinde 4 bin 415 TL oldu. Birim fiyat İstanbul’da 6 bin 676, Ankara’da 3 bin 292, İzmir’de ise 5 bin 308 TL olarak açıklandı.