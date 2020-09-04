Merkez Bankası: Eğitimde KDV indirimi fiyatlara olumlu yansır, ÖTV düzenlemesi enflasyonu artırır

Merkez Bankası otomotivdeki ÖTV ve matrah düzenlemesinin enflasyonu artıracağı değerlendirmesini yaptı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini "Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporuyla değerlendiren Merkez Bankası eğitimde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlara olumlu yansıyacağını, otomotivdeki ÖTV ve matrah düzenlemesinin ise enflasyona etki edeceğini belirtti.

Merkez'in değerlendirmeleri şöyle:

- Eğitim hizmetlerinde aylık fiyat artışı bu dönemde sınırlı kalmıştır. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

- Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele yayılmış şekilde devam etmiştir.

- Otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliklerinin grup enflasyonunu önümüzdeki dönem yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

Enerji grubu fiyatları Ağustos ayında yüzde 1,29 oranında artmıştır. Bu dönemde döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatları yüzde 2,17 oranında yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde şebeke suyu ve katı yakıt fiyatları sırasıyla yüzde 2,69 ve yüzde 1,13 oranında artış kaydetmiştir. Bu gelişmelerle, grup yıllık enflasyonu 1,02 puan artarak yüzde 9,59 olmuş, doğalgaz fiyatlarındaki yüksek baz bu artışı bir miktar sınırlamıştır.