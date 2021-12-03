Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale; dolar 13,50'nin altını gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasasına müdahale etti. Güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 13,80'li seviyelere kadar yükselmişti. 13,95 liralık tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi. Müdahalenin ardından dolar 13,50 seviyesinin altına geriledi.

Merkez Bankası dövize çarşamba günü de müdahale etmişti. Böylece TCMB bir haftada dövize ikinci defa müdahalede bulunmuş oldu.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre TCMB çarşamba günkü müdahalesinin büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar olarak açıklamıştı.

TIKLAYIN: Bloomberg HT: Merkez Bankası’nın müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.