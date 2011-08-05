Merkez Bankası dövizdeki yükselişe karşı temkinli

T24 - Avrupa'daki borç krizinin yayılmaya devam etmesi ve başta ABD'deki yavaşlama olmak üzere küresel ekonominin yeniden durgunluğa gireceği endişesi piyasalara büyük satış getirdi. Neredeyse tüm varlık piyasalarında sert düşüşler görülürken, en büyük darbeyi borsalar aldı. Merkez Bankası kurdaki olası yükselişe önlem olarak yabancı para cinsinden karşılık oranlarını 0.5 puan aşağı çekti.



Hafta içinde küresel çapta olumsuz gelen imalat ve tüketim verileri sonrasında Merkez Bankalarının açıkladığı likiditeyi artırıcı önlemlerin de çok etkili olmaması, son işlem günlerinde yaşanan satışını hızlanmasına neden oldu.



ABD borsaları dün 2008 krizinin başlangıcı sayılan Lehman Brothers'ın battığı günün sonrasında yaşadığı düşüşten daha sert gerileme yaşadı. S&P 500 Endeksi yüzde yüzde 4.8 düşerken, Dow Jones yüzde 4.31 değer kaybıyla Aralık ayındaki seviyesine geldi. Nasdaq'da da yüzde 5.05 değer kaybı yaşandı.



ABD borsalarındaki bu düşüş Asya'da devam etti. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3.71 ile son dört ayın en düşüğüne gelirken, Hong Kong Hang Seng Endeksi de yüzde 4.72 değer kaybetti. Avustralya borsasında da yaşanan yüzde 3.8'lik azalış, bu piyasada hisse senetlerini son iki yılın en düşük seviyesine çekti.

İMKB'de tüm hisseler ekside açıldı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi de açılışla birlikte yüzde 3.5'ü aşan kayıpla son 13 ayın en düşük seviyesine geldi. İMKB 100'deki tüm hisseler güne ekside başladı.



Barclays Bank'tan geçilen bir araştırma notunda gelişmelerle ilgili yapılan değerlendirme, "Geçen hafta piyasalarda ortaklaşa bir geri çekilme yaşandı. İkinci çeyrekteki hafif toparlanma üçüncü çeyrekte beklenildiği gibi bir sıçrama yaşanacağına dair işaret vermiyor" denildi.



Yatırımcıların gözü bugün ABD'den gelecek tarım dışı işsizlik verisinde olacak. Uzmanlar işsizlik rakamının, iyi gelmemesi durumunda satışların devam edeceğini tahmin ediyor.



Düşüşlerde en büyük etken ise yatırımcıların özellikle Avrupa'da borç sorunun İtalya ve İspanya'ya sıçramaması için alınan önlemlerin yetersiz olduğuna inanması ve küresel ekonomide yavaşlama işaretlerin gelmesi olarak gösteriliyor.

Merkez bankaları yetmedi



Avrupa Merkez Bankası dün Mart'tan bu yana ilk kez tahvil alımı yaparken, Japonya Merkez Bankası da döviz piyasalarına müdahale etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dün kritik bir kararla faizleri tüm zamanların en düşük seviyesine indirdi. Ancak piyasalar Merkez Bankaları'ndan gelen hamlelerin kısa vadeli çözümler getirdiği gerekçesiyle önlemleri yetersiz buluyor.

TCMB’den döviz hamlesi



Merkez Bankası hamlelerine son ilave bugün sabah saatlerinde yine Türkiye Merkez Bankası'nda geldi. Banka piyasada yaşanan döviz sıkışıklığına önlem amacıyla yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları tüm vadeler için yüzde 0.5 azalttı. 19 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla piyasaya 930 milyon dolar likidite sağlanması bekleniyor.

Dolar kazandı, Euro kaybetti



Gelişmeler kur tarafında da etkili olurken. Euro/dolar paritesinde, euro lehine bir hareket görülüyor. Parite düne göre yüzde 0.6'lık geri çekilmeyle 1.41'in hemen altında seyrediyor.



İçeride ise Merkez Bankası'nın yabancı para cinsinden munzam karşılıkları azaltması kurdaki yükselişi frenledi. Euro/TL 0.5'lik gerilemeyle 2.4450, dolar/TL ise yüzde 0.3'lük artışla 1.7360'tan işlem görüyor.



