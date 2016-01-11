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Ekonomi

Merkez Bankası döviz teminatlarındaki azami oranı yüzde 70'e yükseltti

Yeni oran 13 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak

11 Ocak 2016 12:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların borçlanmaları için bulundurabildikleri yabancı para cinsi teminatların azami oranını 13 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50’den yüzde 70’e yükseltti.

TCMB tarafından konuya ilişkin bugün yapılan açıklama şöyle:

“9 Aralık 2015 tarihinde duyurulan 2016 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninin 20. maddesinde, ‘Bankaların, TCMB Bankalararası Para Piyasası’ndaki borçlanmaları karşılığında bulundurdukları yabancı para cinsi teminat oranının artırılmasının, Hazinenin yurt dışında ihraç ettiği yabancı para cinsi tahvillere yönelik talebi destekleyeceği değerlendirildiği; bu uygulamanın, küresel nedenlerden dolayı kredi riski fiyatlamalarında ortaya çıkabilecek streslere karşı, dengeleyici bir rol oynamasının beklendiği’ ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, bankaların 13 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, TCMB Bankalararası Para Piyasası’ndaki borçlanmaları için bulundurabildikleri yabancı para cinsi teminatların azami oranı yüzde 50’den yüzde 70’e yükseltilmiştir. 

Bu oran, küresel piyasa gelişmelerine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde tekrar gözden geçirilebilecektir.”

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