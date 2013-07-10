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Ekonomi

Merkez Bankası döviz satmaya devam ediyor

Merkez Bankası (TCMB) bugün açtığı ikinci güniçi döviz satım ihalesinde 150 milyon dolar sattı.

10 Temmuz 2013 16:47

İhaleye 224 milyon dolar teklif gelirken oluşan en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar sırasıyla 1.9450, 1.9437 ve 1.9442 lira oldu.

TCMB bugün düzenlediği toplam iki ihalede 200 milyon dolar sattı.

TCMB, Pazartesi günü "güçlü" bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını açıklamış ve aynı gün 2.25 milyar dolar ile bir gün içinde döviz satım ihaleleri yoluyla en yüksek tutarda satışı gerçekleştirmişti.

TCMB arka arkaya üçüncü günde de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayarak ek parasal sıkılaştırma ugulamasına devam etti.

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