-MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATIŞINA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde, bankanın yarından itibaren, gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamasına karar verildi. Merkez Bankası, döviz satım ihalelerine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde Merkez Bankasının 5 Ağustos 2011 tarihinden itibaren gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamasına karar verildiği bildirildi. Merkez Bankasının açıklamasında ''önümüzdeki dönemde küresel risk iştahına ilişkin göstergeler yakından izlenmeye devam edilecek, döviz piyasası gelişmelerine bağlı olarak önceden duyurularak ihalelerde değişiklik yapılabilecektir'' denildi. Açıklamaya göre, Merkez Bankası günlük piyasa gelişmeleri doğrultusunda döviz satışı yapma kararı aldığı günlerde, satımı yapılacak tutarı saat 11.00'da ilan edecek. -DÖVİZ SATIM İHALE ESASLARI- Banka açıklamasında döviz satım ihale esaslarına da yer verildi. Buna göre, ihaleye, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecek. Türkiye'de işgünü olmasına rağmen, ABD'de ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde, yarım işgünlerinde ve ihale saati öncesinde Merkez Bankasınca dövize doğrudan müdahale edilen günlerde ihale düzenlenmeyecek. İhale numarası saat 13.30'da ilan edilecek, bankalar ihale tekliflerini saat 13.40-14.00 arasında verebilecekler. Teklifler Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi aracılığıyla gönderilecek. İhale çoklu fiyat ihalesi yöntemiyle yapılacak ve ihale sonuçları ilan edilecek. İhalede teklif miktarı minimum 1 milyon ABD Doları ve katları üzerinden verilecek. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'siyle sınırlı olacak. Bankalar verdikleri teklif tutarlarını ve fiyatlarını ihale süresince değiştiremeyecekler. İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal olarak yapılacak. İhale yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacak.