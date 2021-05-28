Merkez Bankası döviz rezervleri nisan ayında 45.5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı döviz varlıklarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası döviz varlıkları, Nisan'da aylık bazda yüzde 1,6 azalarak 45,5 milyar dolara geriledi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 artarak 40,9 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre; Bu dönemde resmi rezerv varlıkları, aylık bazda yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler gibi döviz çıkışları aynı dönemde yüzde 1,0 artarak 27 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 21,6 milyar doları anapara, 5,4 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,7 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21,2 milyar doları bir ay vadeliydi.

Koşula bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de, aynı dönemde yüzde 0,4 azalarak 45,7 milyar dolara geriledi.



